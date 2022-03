Covid: Cina, rinviata la Yangling Marathon

(XINHUA) - XI'AN, 25 MAR - L'edizione 2022 della Yangling Marathon, prevista per il 10 aprile, è stata rinviata per motivi di prevenzione e controllo relativi al Covid-19. Lo hanno fatto sapere oggi gli organizzatori.

Infatti, il comitato organizzatore ha reso noto, tramite una dichiarazione che "alla luce della recente recrudescenza di Covid-19 a livello nazionale, la Yangling Marathon prevista per il 10 aprile è stata rinviata al fine di garantire la salute di tutti i partecipanti", aggiungendo che prossimamente vi sarà l'annuncio di una nuova data.

Yangling è una zona di dimostrazione industriale ad alta tecnologia agricola situata nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. L'evento, che si è svolto per la prima volta nel 2015, ha attirato alla sua edizione del 2019 ben 20.000 corridori di provenienza nazionale ed estera.

Nel 2020 la maratona era stata rinviata e poi annullata per via del contesto pandemico, per poi riprendere nel 2021.

