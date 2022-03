Cina: una donna e la nuova vita dei vecchi edifici

(XINHUA) - CHONGQING, 25 MAR - Dato che una singola comunità residenziale non è che un piccolo lotto nell'area urbana, molti potrebbero essere sorpresi di sapere che He Shuaishuai, dottoressa di ricerca dell'Università di Oxford, ha deciso di diventare la progettista di una comunità urbana poco conosciuta nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Al college si è specializzata in conservazione del patrimonio e rivitalizzazione urbana. Dopo la laurea, è stata invitata nel distretto di Shapingba, a Chongqing, tramite un programma di inserimento del personale locale nel 2017.

È diventata una dei primi 13 progettisti delle comunità di Chongqing l'anno scorso, ed è anche l'unica donna della città ad aver intrapreso questa nuova carriera.

Come parte degli sforzi del servizio pubblico di welfare della città, ora serve la comunità di Zhongxinwan nel distretto di Shapingba, aiutando a esplorare soluzioni per riqualificare e rilanciare al meglio la comunità.

Zhongxinwan è l'area residenziale dove sorgeva la Special Steel Factory, in quest'area il 90% dei residenti erano dipendenti della fabbrica che vivevano con le loro famiglie, ha dichiarato Peng Rongfu, abitante di 69 anni della comunità.

La fabbrica una volta era considerata leader dell'industria siderurgica di Chongqing e 'madre' dell'industria pesante nel sud-ovest della Cina nel suo periodo d'oro. Tuttavia, è andata in bancarotta nel 2005.

"La fabbrica era come una società in miniatura, che aveva persino un suo cinema, un asilo, un ospedale e un centro multimediale", ha ricordato Peng. "Tuttavia, i problemi dei vecchi edifici stanno gradualmente emergendo, come il pessimo sistema di drenaggio".

Da quando ha assunto il lavoro di progettazione, ha visitato la comunità ogni settimana, chiacchierando con i residenti e imparando la storia e i problemi attuali degli edifici.

"Non sono solo una progettista, ma anche un'attenta ascoltatrice delle opinioni dei residenti. Scopro i problemi nascosti nella comunità e comunico con le parti coinvolte", ha detto He.

Inoltre, ha fatto del suo meglio anche per preservare la memoria della comunità mentre si occupava del suo restyling.

Alla fine di febbraio, ha aiutato a organizzare una mostra d'arte sul passato e sul futuro dell'area, con numerosi vecchi oggetti e foto riguardanti l'acciaieria.

I vecchi ricordi possono contribuire a rafforzare il senso di appartenenza dei residenti e a tenerli legati alla comunità, inoltre coinvolgere i locali nei progetti di rinnovamento può migliorare le loro condizioni di vita e l'efficienza delle costruzioni, secondo He.

Li Yipin, 64 anni, ex vice capo della stazione televisiva della fabbrica, è rimasto affascinato dalla mostra.

"Le vecchie foto sono così rare in questa società moderna di rapido sviluppo", ha affermato Li, aggiungendo che ricorda ancora di aver apprezzato molto le esibizioni dei lavoratori della fabbrica durante la Festa di Primavera in passato.

Un tale feedback da parte dei residenti, fa sentire a He che i suoi sforzi sono validi.

"Ero solita ideare progetti per vaste aree che si estendevano per diversi chilometri quadrati, e le comunità erano solo dei punti sui miei schemi. Tuttavia, trovo che la comunità sia davvero importante per i suoi residenti, in quanto è un'area familiare che contiene i loro ricordi e le loro emozioni", ha spiegato He.

Quest'anno, Chongqing prevede di assumere oltre 200 progettisti di comunità proprio come He, fornendo servizi per i suoi 36 distretti e contee e promuovendo la rivitalizzazione e il miglioramento del contesto sociale urbano. (XINHUA)