Cina: una donna e la nuova vita dei vecchi edifici

(XINHUA) - CHONGQING, 25 MAR - Dato che una singola comunità residenziale non è che un piccolo lotto nell'area urbana, molti potrebbero essere sorpresi di sapere che He Shuaishuai, dottoressa di ricerca dell'Università di Oxford, ha deciso di diventare la progettista di una comunità urbana poco conosciuta nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Al college si è specializzata in conservazione del patrimonio e rivitalizzazione urbana. Dopo la laurea, è stata invitata nel distretto di Shapingba, a Chongqing, tramite un programma di inserimento del personale locale nel 2017.

È diventata una dei primi 13 progettisti delle comunità di Chongqing l'anno scorso, ed è anche l'unica donna della città ad aver intrapreso questa nuova carriera.

Come parte degli sforzi del servizio pubblico di welfare della città, ora serve la comunità di Zhongxinwan nel distretto di Shapingba, aiutando a esplorare soluzioni per riqualificare e rilanciare al meglio la comunità.

Zhongxinwan è l'area residenziale dove sorgeva la Special Steel Factory, in quest'area il 90% dei residenti erano dipendenti della fabbrica che vivevano con le loro famiglie, ha dichiarato Peng Rongfu, abitante di 69 anni della comunità.

