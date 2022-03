Cina: una donna e la nuova vita dei vecchi edifici (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 25 MAR - Li Yipin, 64 anni, ex vice capo della stazione televisiva della fabbrica, è rimasto affascinato dalla mostra.

"Le vecchie foto sono così rare in questa società moderna di rapido sviluppo", ha affermato Li, aggiungendo che ricorda ancora di aver apprezzato molto le esibizioni dei lavoratori della fabbrica durante la Festa di Primavera in passato.

Un tale feedback da parte dei residenti, fa sentire a He che i suoi sforzi sono validi.

"Ero solita ideare progetti per vaste aree che si estendevano per diversi chilometri quadrati, e le comunità erano solo dei punti sui miei schemi. Tuttavia, trovo che la comunità sia davvero importante per i suoi residenti, in quanto è un'area familiare che contiene i loro ricordi e le loro emozioni", ha spiegato He.

Quest'anno, Chongqing prevede di assumere oltre 200 progettisti di comunità proprio come He, fornendo servizi per i suoi 36 distretti e contee e promuovendo la rivitalizzazione e il miglioramento del contesto sociale urbano. (XINHUA)