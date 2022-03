Cina: una donna e la nuova vita dei vecchi edifici (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 25 MAR - La fabbrica una volta era considerata leader dell'industria siderurgica di Chongqing e 'madre' dell'industria pesante nel sud-ovest della Cina nel suo periodo d'oro. Tuttavia, è andata in bancarotta nel 2005.

"La fabbrica era come una società in miniatura, che aveva persino un suo cinema, un asilo, un ospedale e un centro multimediale", ha ricordato Peng. "Tuttavia, i problemi dei vecchi edifici stanno gradualmente emergendo, come il pessimo sistema di drenaggio".

Da quando ha assunto il lavoro di progettazione, ha visitato la comunità ogni settimana, chiacchierando con i residenti e imparando la storia e i problemi attuali degli edifici.

"Non sono solo una progettista, ma anche un'attenta ascoltatrice delle opinioni dei residenti. Scopro i problemi nascosti nella comunità e comunico con le parti coinvolte", ha detto He.

Inoltre, ha fatto del suo meglio anche per preservare la memoria della comunità mentre si occupava del suo restyling.

Alla fine di febbraio, ha aiutato a organizzare una mostra d'arte sul passato e sul futuro dell'area, con numerosi vecchi oggetti e foto riguardanti l'acciaieria.

I vecchi ricordi possono contribuire a rafforzare il senso di appartenenza dei residenti e a tenerli legati alla comunità, inoltre coinvolgere i locali nei progetti di rinnovamento può migliorare le loro condizioni di vita e l'efficienza delle costruzioni, secondo He. (SEGUE)