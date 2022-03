Cina: scienziati scoprono fungo 'mangia-plastica'

(XINHUA) - QINGDAO, 25 MAR - I ricercatori dell'Istituto di Oceanologia che fa parte dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno scoperto una specie di fungo marino in grado di degradare efficacemente il polietilene e altre plastiche, con alcune tipologie che vengono degradate in pezzi in sole due settimane.

Il team di ricerca guidato da Sun Chaomin ha raccolto oltre 1.000 pezzi di rifiuti di plastica dal 2016 e ha trovato il fungo su un campione di materiale. In circa quattro mesi, questa specie riesce a provocare una riduzione delle dimensioni della plastica e a cambiarne il colore, oltre a generare piccoli frammenti.

È stato confermato che il fungo può vantare un'efficienza di degradazione di circa il 95% ed è innocuo per l'ambiente, ha dichiarato l'esperto.

I ricercatori hanno migliorato le condizioni di coltura e l'efficienza di degradazione del fungo. Il poliuretano, il poliestere e le plastiche biodegradabili possono essere degradate in frammenti entro due settimane dal fungo.

Il team di ricerca ha richiesto un brevetto nazionale per il risultato del proprio studio.

Ogni anno, si stima che più di 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscano nell'oceano e diventino microplastiche che entrano nella catena alimentare globale, rappresentando una grave minaccia per l'ecosistema marino. I funghi marini sono considerati un candidato promettente per la degradazione della plastica e possono offrire nuove soluzioni al problema dell'inquinamento plastico globale, ha osservato Sun.

