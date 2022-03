Cina: politiche a sostegno produzione cereali

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - La Cina ha introdotto una serie di politiche per aumentare la produzione di cereali nel 2022; lo hanno reso noto il ministero dell'Agricoltura e degli Affari Rurali e il ministero delle Finanze.

Questi ultimi hanno precisato che il Paese emetterà più sussidi una tantum per gli agricoltori al fine di aiutarli a far fronte alle crescenti spese causate dagli aumenti dei prezzi delle forniture agricole.

Le due autorità continueranno a sostenere lo sviluppo di 6,67 milioni di ettari di terreni rurali di alto livello, e forniranno sussidi per l'acquisto e la richiesta di macchinari agricoli.

Vi saranno inoltre sussidi per la semina del mais e della soia mentre il prezzo minimo di acquisto del riso e del grano sarà aumentato in modo appropriato, allo scopo di proteggere efficacemente gli interessi degli agricoltori.

Nel frattempo, i Ministeri hanno sollecitato la costruzione di parchi industriali e cluster per la produzione di cereali e olio, articolando in questo modo catene industriali integrate.

Infine, questi ultimi hanno fatto sapere che per sostenere la prevenzione e il controllo di parassiti e malattie saranno aumentati i fondi di soccorso per i disastri mentre sarà migliorata l'assicurazione finanziaria. (XINHUA)