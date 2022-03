Cina: operativo progetto dimostrativo Hualong One

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - Il progetto dimostrativo cinese Hualong One, un reattore nucleare di terza generazione progettato a livello nazionale, è stato completato e messo in funzione commerciale. Lo ha reso noto oggi la China National Nuclear Corporation (Cnnc).

L'unità n. 6, il secondo gruppo di generazione del Paese asiatico che utilizza Hualong One, si trova nella città di Fuqing nella provincia del Fujian della Cina orientale e ha soddisfatto le condizioni di funzionamento commerciale, come ha dichiarato la Cnnc.

L'ente ha affermato che la prima unità Hualong One, la n. 5, è entrata in esercizio commerciale nel gennaio 2021.

Le due unità nucleari del progetto dovrebbero generare quasi 20 miliardi di chilowattora di elettricità all'anno, equivalenti a una riduzione di 6,24 milioni di tonnellate di consumo standard di carbone e di 16,3 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Il completamento del progetto è di grande importanza per l'ottimizzazione della struttura energetica della Cina e per la promozione dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, aiutando il Paese asiatico a raggiungere i propri obiettivi di picco delle emissioni e di neutralità carbonica, osserva la Cnnc. (XINHUA)