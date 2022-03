Cina: oltre 212 mln persone over 60 immunizzate

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - Oltre 212 milioni di persone sopra i 60 anni sono state completamente vaccinate contro il Covid-19 in Cina continentale, il che, al momento, implica due dosi.

È quanto dichiarato oggi da Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale durante una conferenza stampa tenuta dal meccanismo congiunto di prevenzione e controllo del Consiglio di Stato contro il Covid-19, dove ha aggiunto che più di 138 milioni di persone hanno anche ricevuto la dose di richiamo.

Le ricerche mostrano che l'incidenza delle reazioni avverse ai vaccini tra le persone oltre i 60 anni è inferiore a quella di altri gruppi di età, ha osservato Wang Huaqing, esperto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Inoltre, non ci sono prove che le persone oltre gli 80 anni siano più soggette a reazioni avverse dopo le vaccinazioni anti Covid-19, secondo Wang. (XINHUA)