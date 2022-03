Cina: Nsfc,budget ricerca sale a 33 mld yuan in 2022

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - La National Natural Science Foundation of China (Nsfc) ha aumentato il suo budget di finanziamento fino a 33 miliardi di yuan (5,2 miliardi di dollari) nel 2022, con un aumento del 6,8% rispetto allo scorso anno.

In qualità di una delle principali fonti di finanziamento per la ricerca di base e di frontiera in Cina, la Nsfc ha finanziato 48.800 programmi nel 2021, con un investimento totale di oltre 31,2 miliardi di yuan, stando a quanto dichiarato ieri dalla fondazione scientifica.

Secondo Li Jinghai, capo della Nsfc, la suddetta fondazione rafforzerà il sostegno finanziario nei campi della scienza di base, della scienza tecnica, delle scienze della vita, della medicina e degli studi interdisciplinari, con un'attenzione particolare alla ricerca che coinvolge il Covid-19 e le emissioni di carbonio. (XINHUA)