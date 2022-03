Cina: armi di pietra ritrovate in sito preistorico

(XINHUA) - CHANGSHA, 25 MAR - Una dozzina di armi di pietra sono state portate alla luce in un sito risalente a un periodo compreso tra i 3.800 e i 4.200 anni fa nella provincia cinese centrale dell'Hunan, secondo quanto dichiarato dall'istituto di ricerca provinciale per l'archeologia e i beni culturali.

Il sito di Sunjiagang, situato nel nord-ovest della pianura del lago Dongting, risale al tardo neolitico e arriva agli inizi della dinastia Xia (circa 2070-1600 a.C.).

Le armi di pietra trovate nel sito di Sunjiagang, nella contea di Lixian, includono lance e frecce. Questi reperti indicano che il rapporto tra le diverse comunità in questa zona potrebbe essere stato relativamente teso e che si siano verificati violenti conflitti o guerre, ha osservato Zhao Yafeng, ricercatore associato dell'istituto.

I recenti scavi archeologici hanno anche rivelato una nuova tipologia di abitazione nel sito di Sunjiagang, una forma più semplice di architettura residenziale.

Lo scavo archeologico e la ricerca hanno notevolmente arricchito la comprensione della cultura preistorica della pianura di Liyang e dell'area del lago Dongting, e forniscono nuovi dati archeologici per comprendere la vita sociale nell'intera area del lago dal tardo neolitico alla prima dinastia Xia, secondo Zhao. (XINHUA)