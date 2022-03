Cina: aereo caduto, continuano le ricerche

(XINHUA) - NANNING, 25 MAR - Si continuerà a scavare nel punto principale del recente incidente aereo nel sud della Cina, per fare tutto il possibile per proseguire la ricerca di sopravvissuti e della seconda scatola nera. Lo hanno reso noto oggi alcuni funzionari nel corso di una conferenza stampa.

Zhu Tao, capo dell'ufficio per la sicurezza aerea della Civil Aviation Administration of China, ha dichiarato che sono state compiute attività di esplorazione sul campo e di scavo dello strato superficiale del terreno nel sito dell'incidente nella regione autonoma di Guangxi Zhuang.

Gli esperti stanno lavorando su un piano di scavo per il punto principale dello schianto, ha aggiunto l'ufficiale, precisando che sono stati prelevati campioni di DNA dai parenti dei passeggeri dispersi.

L'aereo Boeing 737 della China Eastern Airlines che trasportava 132 persone è precipitato nel pomeriggio del 21 marzo in una zona montuosa della contea di Tengxian nel Guangxi.

Finora non sono stati trovati sopravvissuti, mentre una scatola nera è già stata recuperata.

La portata delle operazioni di ricerca e soccorso è stata estesa a quasi 200.000 metri quadrati e più di 2.200 persone si sono unite agli sforzi per il salvataggio, ha affermato Lao Gaojin, vicesindaco della città di Wuzhou che amministra Tengxian.

Fino alle 10 di oggi, 531 familiari di 92 passeggeri scomparsi sono arrivati a Wuzhou. (XINHUA)