Cina: +11,89% profitti 2021 Bank of Communications

(XINHUA) - PECHINO, 25 MAR - Bank of Communications, una delle più grandi banche commerciali cinesi, ha registrato una buona crescita dei profitti nel 2021, grazie al volume degli affari che si è espanso costantemente e ha un margine di interesse netto stabile.

I profitti netti sono saliti dell'11,89% su base annua, arrivando a 87,58 miliardi di yuan (13,74 miliardi di dollari) nel 2021, come ha reso noto la banca in un rapporto depositato presso la Borsa di Shanghai.

I ricavi hanno raggiunto i 269,75 miliardi di yuan, in crescita del 9,33% rispetto all'anno precedente.

Gli asset totali dell'istituto di credito ammontavano a 11.670 miliardi di yuan alla fine del 2021, in aumento del 9,05% dalla fine del 2020.

Alla fine dell'anno appena trascorso, il rapporto dei prestiti in sofferenza della banca si è attestato all'1,48%, in calo di 0,19 punti percentuali rispetto al 2020. (XINHUA)