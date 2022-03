Covid:Jilin, contagiati hanno perlopiù sintomi lievi

(XINHUA) - CHANGCHUN, 24 MAR - La provincia cinese nord-orientale di Jilin ha registrato oltre 20.000 casi locali confermati nel corso della più recente recrudescenza, con la maggior parte dei soggetti in cura presso le strutture ospedaliere che mostrano sintomi lievi. È quanto reso noto dalla commissione sanitaria provinciale, che ha precisato che nella giornata di ieri sono più di 2.500 i casi confermati o asintomatici riportati nella provincia.

Zhang Li, vice direttore della commissione, ha specificato che oltre il 98% dei contagi in cura presso gli ospedali mostrano sintomi lievi.

Changchun, il capoluogo provinciale, ha avviato un nuovo ciclo di test molecolari in tutta la città nella giornata di oggi. Wang Ao, vice direttore del centro provinciale di Jilin per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha rivelato che i ceppi della variante Omicron sono più difficili da rintracciare e altamente trasmissibili, non mostrando sintomi evidenti o addirittura essendo asintomatici.

"Sono necessari un maggior numero di cicli di tamponi molecolari per individuare i casi positivi con la massima tempestività, e dovrebbero essere adottate misure di controllo per contenere efficacemente l'epidemia", ha notato Wang.

Secondo Zhang, ulteriori nuovi spazi sono stati aggiunti nella provincia allo scopo di ospitare i cittadini che risultano positivi al Covid-19. (XINHUA)