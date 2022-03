Covid: 2.010 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.010 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in calo dalle 2.591 di martedì. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 1.810 sono emerse nella provincia dello Jilin, 69 nel Fujian, 29 a Tianjin, 16 nello Shandong, 12 nello Jiangxi e 10 per provincia nell'Heilongjiang e nell'Henan.

Il resto dei casi è stato segnalato in 12 suddivisioni a livello provinciale, tra cui il Liaoning e l'Hebei.

I casi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 44, come precisato dall'ente nel consueto bollettino quotidiano La giornata di ieri ha visto anche la segnalazione di 2.829 asintomatici, di cui 2.722 a trasmissione locale.

Il numero totale dei casi confermati in Cina continentale, aggiornato al 23 marzo e che comprende sia i casi locali che importati, è pari a 139.285.

Il numero di casi Covid confermati attualmente in terapia è pari a 26.253, di cui 50 in condizioni gravi.

Il bilancio delle vittime provocate dal virus, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.638. (XINHUA)