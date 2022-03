Cina:nel 2021 profitti Tencent a oltre 123 mld yuan

(XINHUA) - SHENZHEN, 24 MAR - Il colosso tecnologico cinese Tencent ha annunciato ieri che il suo profitto attribuibile agli azionisti è aumentato dell'1% su base annua arrivando lo scorso anno a quota 123,8 miliardi di yuan (circa 19,4 miliardi di dollari).

Nel 2021, le entrate totali dell'azienda sono aumentate del 16% rispetto a un anno prima, raggiungendo i 560,1 miliardi di yuan, come precisato dalla stessa società nella sua relazione finanziaria annuale.

L'anno scorso, l'investimento di Tencent in ricerca e sviluppo (R&S) è aumentato del 33% su base annua toccando i 51,8 miliardi di yuan.

Negli ultimi tre anni, il colosso infatti ha investito più di 120 miliardi di yuan in R&S e ha gradualmente stabilito un sistema di ricerca che ha fornito una solida base affinché la società possa servire l'economia reale.

"L'integrazione dell'economia reale e dell'economia digitale è appena iniziata", ha spiegato Ma Huateng, presidente e Ceo di Tencent, "il nostro obiettivo è quello di utilizzare i nostri vantaggi e lavorare con i partner del settore per potenziare insieme l'economia reale". (XINHUA)