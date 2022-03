Cina: Xinjiang, siglati 460 progetti di investimento

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAR - Ad oggi sono stati siglati oltre 460 progetti di investimento nel 2022 dalla regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, per un valore di oltre 190 miliardi di yuan (circa 30 miliardi di dollari).

È quanto fa sapere il dipartimento regionale del commercio.

Hou Mingping, un funzionario dell'ufficio del commercio della prefettura di Aksu, ha spiegato di aver inviato a inizio anno 38 squadre nel Paese per attirare investimenti.

Nel frattempo, stando al funzionario, in alcune località dello Xinjiang è stata effettuata la promozione di investimenti online a causa dell'attuale situazione epidemica.

Secondo il dipartimento, al fine di stimolare la vitalità delle entità di mercato, quest'anno lo Xinjiang ha adottato misure per ottimizzare l'ambiente commerciale, ha continuato ad aumentare il sostegno fiscale e ha incrementato la fiducia delle imprese. (XINHUA)