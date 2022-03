Cina: recuperati rottami motore aereo schiantato

(XINHUA) - NANNING, 24 MAR - Sono stati ritrovati i pezzi del motore dell'aereo passeggeri che all'inizio di questa settimana si è schiantato nella regione meridionale cinese del Guangxi.

È quanto ha annunciato oggi in conferenza stampa Zhu Tao, a capo dell'ufficio per la sicurezza aerea della Civil Aviation Administration of China, il quale ha spiegato che è stato individuato il principale punto d'impatto dell'incidente, aggiungendo che la maggior parte dei rottami dell'aereo erano sparsi in un raggio di circa 30 metri da quest'ultimo e a profondità che si estendono fino a circa 20 metri rispetto alla superficie.

Zheng Xi, a capo dei vigili del fuoco della regione autonoma del Guangxi Zhuang, ha spiegato che è stato rinvenuto anche un presunto rottame, lungo 1,3 metri e largo 10 cm, in un terreno agricolo a circa 10 km dal luogo dell'incidente.

Quest'ultimo ha riferito che secondo il dato aggiornato alle 16:00 di oggi (ora locale) sono stati trovati in totale 183 pezzi di velivolo, alcuni resti delle vittime e 21 frammenti degli effetti personali dei passeggeri coinvolti, consegnati alla squadra investigativa.

L'aereo con 132 persone a bordo si è schiantato nel pomeriggio del 21 marzo in un villaggio della contea di Tengxian del Guangxi. Finora non sono stati trovati sopravvissuti ed è stata recuperata una scatola nera. (XINHUA)