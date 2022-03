Cina promuoverà occupazione per popolazione

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Quest'anno la Cina intensificherà gli sforzi volti alla stabilizzazione dell'occupazione di coloro che sono stati sollevati dalla povertà, quale componente del lavoro finalizzato a consolidare i risultati ottenuti nella riduzione del problema. È quanto emerge da una circolare.

La Cina assicurerà quest'anno un impiego a non meno di 30 milioni di abitanti che hanno superato la condizione di povertà, impedendo un ritorno su larga scala all'impoverimento, si legge nel documento rilasciato da cinque organi governativi, tra cui il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale.

Le misure che verranno rese note includono l'aumento della cooperazione lavoro-servizi tra le regioni orientali e quelle occidentali, oltre che la creazione di opportunità lavorative in zone limitrofe alle abitazioni dei soggetti interessati, secondo la circolare.

Nel 2021, circa 31,45 milioni di persone sollevate dallo stato di povertà hanno trovato lavoro, ovvero 1,26 milioni in più rispetto al livello del 2020, stando alla National Rural Revitalization Administration. (XINHUA)