Cina: più treni merci per aumento trasporto carbone

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Con un nuovo schema operativo ferroviario in vigore dall'8 aprile, la Cina lancerà una serie di treni merci supplementari al fine di amplificare il trasporto di carbone nel quadro degli sforzi profusi dal Paese per assicurare il rifornimento energetico.

Secondo il piano, vi sarà l'aggiunta di nuovi treni merci per il trasporto di carbone dalla provincia dello Shanxi, ricca di questa risorsa, alle aree orientali, come precisato dal China State Railway Group Co., Ltd.

Inoltre, quest'ultima ha fatto sapere che sarà messo in funzione un maggior numero di treni merci per carichi pesanti al fine di aumentare la capacità del Paese di trasportare il carbone dal versante settentrionale a quello meridionale.

Tale adeguamento, secondo la società, incrementerà ulteriormente la capacità di trasporto di carbone termico del Paese e fornirà un supporto più solido per l'economia nazionale.

Inoltre, secondo lo schema operativo, vi sarà l'aggiunta di un nuovo lotto di treni 'proiettile' al fine di ottimizzare gli itinerari ferroviari e fornire più opzioni di viaggio per i passeggeri nelle parti centrali e orientali del Paese. (XINHUA)