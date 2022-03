Cina: nuove professioni per rivitalizzazione rurale

(XINHUA) - HEFEI, 24 MAR - Una flotta ronzante di droni per l'irrorazione agricola si libra sopra i campi di grano nel villaggio Guwei della contea di Lujiang, nella provincia cinese orientale dell'Anhui, applicando pesticidi in modo efficiente e preciso.

Quella che in passato era una scena rara, è adesso uno spettacolo comune in molte parti della Cina rurale. Yu Xiaojun, 28 anni, è uno degli agricoltori diventati operatori di droni.

Nell'aprile 2016, Yu ha fondato una cooperativa di servizi di macchine agricole in collaborazione con i suoi amici con l'obiettivo di fornire prestazioni, tra cui aratura, semina, tutela delle colture e raccolta per le aziende agricole su larga scala.

"L'agricoltura su larga scala necessita del supporto della scienza e della tecnologia", ha spiegato Yu.

La cooperativa vanta ora oltre 100 set di macchinari e attrezzature e più di 20 membri dello staff, e serve tre contee.

Molti giovani si recano da Yu per imparare a pilotare i droni.

Yu è tra i molti agricoltori in Cina che si stanno creando nuove strade di carriera. Dagli operatori di droni ai social media influencer, i nuovi tipi di occupazione ricoperti dai contadini cinesi non solo portano redditi più elevati, ma iniettano anche nuova linfa nella rivitalizzazione rurale del Paese. (SEGUE)