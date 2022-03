Cina: nuove professioni per rivitalizzazione rurale

(XINHUA) - HEFEI, 24 MAR - Una flotta ronzante di droni per l'irrorazione agricola si libra sopra i campi di grano nel villaggio Guwei della contea di Lujiang, nella provincia cinese orientale dell'Anhui, applicando pesticidi in modo efficiente e preciso.

Quella che in passato era una scena rara, è adesso uno spettacolo comune in molte parti della Cina rurale. Yu Xiaojun, 28 anni, è uno degli agricoltori diventati operatori di droni.

Nell'aprile 2016, Yu ha fondato una cooperativa di servizi di macchine agricole in collaborazione con i suoi amici con l'obiettivo di fornire prestazioni, tra cui aratura, semina, tutela delle colture e raccolta per le aziende agricole su larga scala.

"L'agricoltura su larga scala necessita del supporto della scienza e della tecnologia", ha spiegato Yu.

La cooperativa vanta ora oltre 100 set di macchinari e attrezzature e più di 20 membri dello staff, e serve tre contee.

Molti giovani si recano da Yu per imparare a pilotare i droni.

Yu è tra i molti agricoltori in Cina che si stanno creando nuove strade di carriera. Dagli operatori di droni ai social media influencer, i nuovi tipi di occupazione ricoperti dai contadini cinesi non solo portano redditi più elevati, ma iniettano anche nuova linfa nella rivitalizzazione rurale del Paese.

Mentre i video brevi guadagnano popolarità in Cina, diversi agricoltori si stanno appassionando sempre di più alla condivisione online della propria quotidianità. Il livestreaming è diventato un nuovo strumento agricolo, che permette ai contadini di trarre benefici dalla vendita dei beni direttamente ai consumatori urbani.

Tenendo un piatto di patate dolci secche in mano, Zhang Chuanfeng era in piedi davanti a un telefono cellulare montato su un treppiede, e stava presentando la prelibatezza locale.

L'agricoltore quarantenne è alto 1.40m ed era preoccupato per il suo futuro dopo aver avuto problemi in diverse occupazioni a causa della sua altezza. Tuttavia, la sua transizione da contadino a imprenditore online è stata un successo.

Con il supporto del governo locale, Zhang ha affittato una bancarella e ha aperto il suo business in rete. Per migliorare le sue capacità di marketing, ha frequentato corsi di formazione e imparato da altri streamer online.

Nell'aprile 2020, Zhang ha iniziato le vendite in livestreaming mettendo in mostra le specialità locali di Tangjiahui Township della contea di Jinzhai, la sua città natale montana.

I prodotti hanno ricevuto un feedback positivo dal mercato e questo ha incoraggiato Zhang a includere un maggior numero di tipologie di specialità locali nelle sue vendite.

Il suo duro lavoro è stato ripagato. Zhang adesso è un fenomeno di Internet con oltre 90.000 follower sulla piattaforma di video brevi Douyin, la versione cinese di TikTok. Nel 2021 ha totalizzato 5 milioni di yuan (circa 785.000 dollari) in vendite di specialità locali.

Zhang si è anche offerto volontario per aiutare la gente del posto a vendere altri prodotti, tra cui miele, uova biologiche e pesce tramite il livestreaming.

"Grazie ai miei sforzi, ho sollevato la mia famiglia dalla povertà e ho comprato una macchina e un appartamento, cosa che prima era inimmaginabile", ha condiviso Zhang.

"Rispetto ai livestreamer professionisti, noi siamo solo alla fase primaria", ha proseguito Zhang. "Spero che un maggior numero di professionisti si uniranno a noi e potremo costruire il nostro marchio".