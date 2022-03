Cina: nuove professioni per rivitalizzazione rurale (2)

(XINHUA) - HEFEI, 24 MAR - Mentre i video brevi guadagnano popolarità in Cina, diversi agricoltori si stanno appassionando sempre di più alla condivisione online della propria quotidianità. Il livestreaming è diventato un nuovo strumento agricolo, che permette ai contadini di trarre benefici dalla vendita dei beni direttamente ai consumatori urbani.

Tenendo un piatto di patate dolci secche in mano, Zhang Chuanfeng era in piedi davanti a un telefono cellulare montato su un treppiede, e stava presentando la prelibatezza locale.

L'agricoltore quarantenne è alto 1.40m ed era preoccupato per il suo futuro dopo aver avuto problemi in diverse occupazioni a causa della sua altezza. Tuttavia, la sua transizione da contadino a imprenditore online è stata un successo.

Con il supporto del governo locale, Zhang ha affittato una bancarella e ha aperto il suo business in rete. Per migliorare le sue capacità di marketing, ha frequentato corsi di formazione e imparato da altri streamer online.

Nell'aprile 2020, Zhang ha iniziato le vendite in livestreaming mettendo in mostra le specialità locali di Tangjiahui Township della contea di Jinzhai, la sua città natale montana. (SEGUE)