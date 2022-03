Cina: ispezioni nazionali sicurezza in tutti settori

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Le autorità cinesi hanno ordinato ispezioni di sicurezza complete in tutti i campi e i settori a livello nazionale a seguito di un incidente aereo passeggeri verificatosi a inizio settimana.

Una circolare rilasciata dall'Ufficio della Commissione per la Sicurezza sul Lavoro del Consiglio di Stato e dal ministero della Gestione delle Emergenze ha reso noto che l'identificazione immediata dei rischi per la sicurezza dovrebbe svolgersi nel settore dell'aviazione civile e tutti i problemi dovrebbero essere risolti tempestivamente.

Quest'ultima prevede la realizzazione di ricerche approfondite e la valutazione dei rischi per la sicurezza derivanti dall'aumento dei prezzi delle materie prime, dall'inaugurazione di grandi progetti, dal calo degli utili nei settori dei trasporti e del turismo, nonché dal rialzo dei costi di produzione.

Nel documento si legge che la Cina dovrebbe rimanere vigile per far fronte a incidenti e disastri, poiché in primavera sono probabili notevoli oscillazioni delle temperature con possibili calamità naturali.

Inoltre, la circolare sottolinea che avvisi precoci dovrebbero essere emessi in modo tempestivo e dovrebbero essere attuate misure di sicurezza come la sospensione dei lavori, della produzione, del traffico e delle lezioni scolastiche al fine di prevenire incidenti di massa. (XINHUA)