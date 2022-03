Cina: impegno per aumento resa e qualità della soia

(XINHUA) - HARBIN, 24 MAR - Il coltivatore cinese di soia Du Zhentao acquista semi di soia e pianifica di raddoppiare la sua area dedicata a questa coltivazione.

Du, sulla cinquantina, vive a Hailun, nota per essere la principale area di coltivazione di soia di qualità della Cina, nella provincia dell'Heilongjiang e per quest'anno ha intenzione di coltivarne più di 20.000 mu (circa 1.333 ettari).

Infatti l'Heilongjiang, in qualità di più importante base produttiva di questo legume del Paese, ha fissato per il 2022 l'obiettivo di aggiungere 10 milioni di mu di area deputata a tali piantagioni al fine di aumentarne la produzione. Basti pensare che l'area di piantagione di soia della provincia rappresenta più del 40% del totale nazionale.

La settimana scorsa, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha espresso nel dettaglio i compiti volti all'aumento della produzione agricola, sollecitando sforzi vigorosi per espandere la piantagione di soia e le colture di semi oleosi al fine di stabilizzare efficacemente e aumentare i tassi di autosufficienza per i cereali.

Yuan Zhiquan, un agricoltore della contea di Suiling nello Heilongjiang, frequenta in questi giorni i negozi di sementi per scegliere i semi di soia per la semina primaverile: "tutti i coltivatori di soia che conosco stanno pianificando di espandere la produzione questa primavera, perché sono ottimisti sul raccolto", afferma.

E anche le compagnie di sementi segnalano vendite robuste: "le vendite di semi di soia sono aumentate notevolmente quest'anno", spiega Zhang Zhiting, direttore generale di Heilongjiang Shengfeng Seed Co, Ltd., un grossista di semi.

Finora l'azienda ha venduto più di 15.000 tonnellate di semi di soia per questa primavera, superando già il volume totale delle vendite osservato nello stesso periodo dell'anno scorso, e manca ancora più di un mese alla fine del periodo di vendita delle sementi.

Secondo Yao Hongwei, a capo del dipartimento cittadino di agricoltura e affari rurali di Hailun, per quest'anno, la città di Hailun prevede di aggiungere 120.000 mu di area di piantagione di soia poiché gli agricoltori possono trarre beneficio dalle politiche del Paese che sostengono l'espansione di questa coltivazione e trarre profitto da un'attesa impennata dei prezzi di tale risorsa.

La Cina ha lanciato inoltre alcuni progetti pilota per trasformare le risaie dell'Heilongjiang in terreni asciutti, al fine trasformarle in piantagioni di soia, in particolare nelle zone in cui gli agricoltori si affidano eccessivamente allo sfruttamento dell'acqua sotterranea per l'irrigazione agricola.

"La mia risaia si trova in una posizione relativamente bassa.

Per l'irrigazione, immettevo l'acqua sotterranea ma la produzione di riso non era buona. Così lo scorso autunno ho trasformato la risaia in un terreno asciutto per prepararla alla coltivazione della soia di quest'anno", racconta Yin Tiezhu, un agricoltore del villaggio di Yuquan, che fa capo ad Hailun, che l'anno scorso ha coltivato 120 mu di riso.

Oltre alla parte nordorientale del Paese, il governo centrale si è anche mobilitato per espandere la piantagione di mais e soia nelle regioni orientali, nord-occidentali e sud-occidentali, nell'ambito degli sforzi per assicurare l'autosufficienza interna di fornitura di soia per la produzione di prodotti commestibili che ne prevedono l'impiego.

Nel frattempo, sono stati profusi sforzi anche per rafforzare la riproduzione di questo legume al fine di aumentarne la resa, la qualità e la resistenza alle malattie del raccolto. Infatti, questa primavera le autorità agricole dell'Heilongjiang hanno raccomandato 23 nuove varietà di soia.

Secondo Li Guoxiang, un ricercatore della Chinese Academy of Social Sciences, è necessario che la Cina, in qualità del più grande importatore e consumatore di soia al mondo, stimoli l'entusiasmo degli agricoltori a piantare tale legume e ne aumenti la capacità di produzione, fattore che favorirà l'aumento del livello di autosufficienza del Paese in termini di raccolto e la migliore garanzia della sicurezza alimentare.

