Cina: impegno per aumento resa e qualità della soia

(XINHUA) - HARBIN, 24 MAR - Il coltivatore cinese di soia Du Zhentao acquista semi di soia e pianifica di raddoppiare la sua area dedicata a questa coltivazione.

Du, sulla cinquantina, vive a Hailun, nota per essere la principale area di coltivazione di soia di qualità della Cina, nella provincia dell'Heilongjiang e per quest'anno ha intenzione di coltivarne più di 20.000 mu (circa 1.333 ettari).

Infatti l'Heilongjiang, in qualità di più importante base produttiva di questo legume del Paese, ha fissato per il 2022 l'obiettivo di aggiungere 10 milioni di mu di area deputata a tali piantagioni al fine di aumentarne la produzione. Basti pensare che l'area di piantagione di soia della provincia rappresenta più del 40% del totale nazionale.

La settimana scorsa, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha espresso nel dettaglio i compiti volti all'aumento della produzione agricola, sollecitando sforzi vigorosi per espandere la piantagione di soia e le colture di semi oleosi al fine di stabilizzare efficacemente e aumentare i tassi di autosufficienza per i cereali.

Yuan Zhiquan, un agricoltore della contea di Suiling nello Heilongjiang, frequenta in questi giorni i negozi di sementi per scegliere i semi di soia per la semina primaverile: "tutti i coltivatori di soia che conosco stanno pianificando di espandere la produzione questa primavera, perché sono ottimisti sul raccolto", afferma.

E anche le compagnie di sementi segnalano vendite robuste: "le vendite di semi di soia sono aumentate notevolmente quest'anno", spiega Zhang Zhiting, direttore generale di Heilongjiang Shengfeng Seed Co, Ltd., un grossista di semi.

Finora l'azienda ha venduto più di 15.000 tonnellate di semi di soia per questa primavera, superando già il volume totale delle vendite osservato nello stesso periodo dell'anno scorso, e manca ancora più di un mese alla fine del periodo di vendita delle sementi. (SEGUE)