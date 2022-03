Cina: impegno per aumento resa e qualità della soia (3)

(XINHUA) - HARBIN, 24 MAR - Oltre alla parte nordorientale del Paese, il governo centrale si è anche mobilitato per espandere la piantagione di mais e soia nelle regioni orientali, nord-occidentali e sud-occidentali, nell'ambito degli sforzi per assicurare l'autosufficienza interna di fornitura di soia per la produzione di prodotti commestibili che ne prevedono l'impiego.

Nel frattempo, sono stati profusi sforzi anche per rafforzare la riproduzione di questo legume al fine di aumentarne la resa, la qualità e la resistenza alle malattie del raccolto. Infatti, questa primavera le autorità agricole dell'Heilongjiang hanno raccomandato 23 nuove varietà di soia.

Secondo Li Guoxiang, un ricercatore della Chinese Academy of Social Sciences, è necessario che la Cina, in qualità del più grande importatore e consumatore di soia al mondo, stimoli l'entusiasmo degli agricoltori a piantare tale legume e ne aumenti la capacità di produzione, fattore che favorirà l'aumento del livello di autosufficienza del Paese in termini di raccolto e la migliore garanzia della sicurezza alimentare.

(XINHUA)