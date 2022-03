Cina: impegno per aumento resa e qualità della soia (2)

(XINHUA) - HARBIN, 24 MAR - Secondo Yao Hongwei, a capo del dipartimento cittadino di agricoltura e affari rurali di Hailun, per quest'anno, la città di Hailun prevede di aggiungere 120.000 mu di area di piantagione di soia poiché gli agricoltori possono trarre beneficio dalle politiche del Paese che sostengono l'espansione di questa coltivazione e trarre profitto da un'attesa impennata dei prezzi di tale risorsa.

La Cina ha lanciato inoltre alcuni progetti pilota per trasformare le risaie dell'Heilongjiang in terreni asciutti, al fine trasformarle in piantagioni di soia, in particolare nelle zone in cui gli agricoltori si affidano eccessivamente allo sfruttamento dell'acqua sotterranea per l'irrigazione agricola.

"La mia risaia si trova in una posizione relativamente bassa.

Per l'irrigazione, immettevo l'acqua sotterranea ma la produzione di riso non era buona. Così lo scorso autunno ho trasformato la risaia in un terreno asciutto per prepararla alla coltivazione della soia di quest'anno", racconta Yin Tiezhu, un agricoltore del villaggio di Yuquan, che fa capo ad Hailun, che l'anno scorso ha coltivato 120 mu di riso. (SEGUE)