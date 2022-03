Cina: Hainan, scoperte 8 nuove specie di macrofunghi

(XINHUA) - HAIKOU, 24 MAR - I ricercatori della Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences hanno rivelato quest'oggi di aver scoperto otto nuove specie di macrofunghi nella provincia insulare di Hainan, nella Cina meridionale.

I funghi, individuati all'interno dell'Hainan Tropical Rainforest National Park, appartengono al genere Xylaria, in grado di decomporre la cellulosa e la lignina e di svolgere un importante ruolo di decomposizione nell'ecosistema della foresta pluviale tropicale, ha spiegato Ma Haixia, a capo della squadra di ricerca.

Ma ha guidato il team nel parco per più di 50 volte dal 2016 con l'obiettivo di studiare i macrofunghi locali su substrati legnosi e ha raccolto un totale di 2.212 esemplari, mostrando la diversità delle risorse di macrofunghi nella riserva.

I risultati accademici rilevanti su queste specie sono stati pubblicati su MycoKeys e altre riviste internazionali del settore della tassonomia biologica. (XINHUA)