Cina: giovane musicista insegue i suoi sogni

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAR - Il diciannovenne Meiulajan Maimait, ambizioso amante della musica, desidera imparare e padroneggiare tutti gli strumenti musicali uiguri.

Il giovane è nato nel distretto di Qiman, noto come la città natale del Muqam, l'arte tradizionale del gruppo etnico uiguro nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur nella Cina nord-occidentale.

Il diciannovenne afferma: "sono un appassionato di musica folk e danza da quando ero bambino", e aggiunge, "i miei genitori mi hanno sempre portato alle cerimonie nuziali dove la gente balla a ritmo di musica. Sono il miglior ballerino del nostro villaggio." Ora Meiulajan Maimait ha imparato a suonare due strumenti tradizionali tra cui il tamburo a mano uiguro. L'ambizioso amante della musica sta iniziando a padroneggiare un altro strumento chiamato Rewap sotto la guida del suo insegnante Kurban Niyaz, un abile musicista Muqam.

Meiulajan Maimait spiega: "potrebbe non essere molto pratico suonare tutti gli strumenti musicali uiguri", e prosegue, "ma questo non mi impedirà di perseguire il mio sogno." Il giovane musicista si è trovato un lavoro come proiezionista per sostenere il suo sogno musicale e ogni anno deve proiettare 300 film per gli abitanti e gli studenti dei villaggi. Spostandosi in diversi luoghi, si lascia ispirare non solo dalle trame dei film ma anche dalla vita rosea dei residenti.

Il distretto di Qiman ha istituito una compagnia di arte popolare Muqam per proteggere al meglio e tramandare l'arte tradizionale e Meiulajan Maimait si è unito ad essa dopo essersi diplomato in un istituto tecnico, esibendosi nell'antica arte in tutto lo Xinjiang mentre perfezionava le sue abilità.

Ogni giorno, il giovane compie passi avanti verso il suo sogno musicale, anche se ha ancora molta strada da fare.

I 'Dodici Muqam', noti come 'Madre della Musica uigura', sono un gruppo di brani classici che unisce canto, danza e musica uigura, considerato un tesoro della musica etnica cinese.

Quest'arte unica si era quasi persa prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Grazie agli sforzi incessanti del governo e degli artisti popolari locali, quest'arte sopravvive ancora oggi.

Nel 2005, lo Xinjiang Uygur Muqam Arts of China è stato approvato dall'Unesco come 'Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità'. (XINHUA)