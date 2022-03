Cina: giovane musicista insegue i suoi sogni

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAR - Il diciannovenne Meiulajan Maimait, ambizioso amante della musica, desidera imparare e padroneggiare tutti gli strumenti musicali uiguri.

Il giovane è nato nel distretto di Qiman, noto come la città natale del Muqam, l'arte tradizionale del gruppo etnico uiguro nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur nella Cina nord-occidentale.

Il diciannovenne afferma: "sono un appassionato di musica folk e danza da quando ero bambino", e aggiunge, "i miei genitori mi hanno sempre portato alle cerimonie nuziali dove la gente balla a ritmo di musica. Sono il miglior ballerino del nostro villaggio." Ora Meiulajan Maimait ha imparato a suonare due strumenti tradizionali tra cui il tamburo a mano uiguro. L'ambizioso amante della musica sta iniziando a padroneggiare un altro strumento chiamato Rewap sotto la guida del suo insegnante Kurban Niyaz, un abile musicista Muqam.

Meiulajan Maimait spiega: "potrebbe non essere molto pratico suonare tutti gli strumenti musicali uiguri", e prosegue, "ma questo non mi impedirà di perseguire il mio sogno." Il giovane musicista si è trovato un lavoro come proiezionista per sostenere il suo sogno musicale e ogni anno deve proiettare 300 film per gli abitanti e gli studenti dei villaggi. Spostandosi in diversi luoghi, si lascia ispirare non solo dalle trame dei film ma anche dalla vita rosea dei residenti. (SEGUE)