Cina: giovane musicista insegue i suoi sogni (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 24 MAR - Il distretto di Qiman ha istituito una compagnia di arte popolare Muqam per proteggere al meglio e tramandare l'arte tradizionale e Meiulajan Maimait si è unito ad essa dopo essersi diplomato in un istituto tecnico, esibendosi nell'antica arte in tutto lo Xinjiang mentre perfezionava le sue abilità.

Ogni giorno, il giovane compie passi avanti verso il suo sogno musicale, anche se ha ancora molta strada da fare.

I 'Dodici Muqam', noti come 'Madre della Musica uigura', sono un gruppo di brani classici che unisce canto, danza e musica uigura, considerato un tesoro della musica etnica cinese.

Quest'arte unica si era quasi persa prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949. Grazie agli sforzi incessanti del governo e degli artisti popolari locali, quest'arte sopravvive ancora oggi.

Nel 2005, lo Xinjiang Uygur Muqam Arts of China è stato approvato dall'Unesco come 'Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità'. (XINHUA)