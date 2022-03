Cina: avviata costruzione di due progetti Uhv

(XINHUA) - PECHINO, 24 MAR - Oggi ha preso il via la realizzazione di due progetti di trasmissione di corrente continua ad altissima tensione (Uhv) in Cina, nell'ambito degli sforzi volti a garantire la fornitura di elettricità pulita.

Lo ha reso noto la State Grid Corporation.

Con un investimento totale di 10,9 miliardi di yuan (circa 1,71 miliardi di dollari) e una lunghezza complessiva di 525 km, i due progetti da 1.000-Kv collegheranno rispettivamente le città orientali di Fuzhou e Xiamen e le città centrali di Zhumadian e Wuhan.

La società ha spiegato che entrambi i progetti dovrebbero essere messi in funzione l'anno prossimo, contribuendo a promuovere il consumo di energia pulita generata dai parchi eolici offshore e dalle centrali fotovoltaiche.

Inoltre, la State Grid ha sottolineato di aver completato finora la costruzione di 29 progetti Uhv, trasmettendo più di 2.500 miliardi di kilowattora di potenza, e si prevede che la sua capacità di trasmissione di corrente continua interprovinciale e interregionale aumenti dagli attuali 240 milioni di kilowatt a oltre 370 milioni entro il 2030.

La State Grid è la più grande società di servizi al mondo, che fornisce energia a oltre 1,1 miliardi di persone, con un'area operativa che copre l'88% del territorio cinese.

