Africa: brand smartphone Cina dominano mercato

(XINHUA) - NAIROBI, 24 MAR - Transsion Holdings, un produttore di smartphone con sede in Cina, ha dominato il mercato africano degli smartphone nel quarto trimestre del 2021 con una quota combinata del 47,9%, come evidenzia un recente studio pubblicato ieri dalla International Data Corporation (Idc), una società di ricerca globale.

Stando a quest'ultimo, Transsion, che produce i marchi Tecno, Infinix e Itel, ha superato Samsung e Xiaomi (compreso il modello Poco) con quote rispettive del 19,6% e 7,1%.

Dallo studio si evince che i marchi Transsion hanno dominato anche il mercato dei cosiddetti 'cellulari basici', con una quota combinata di unità del 78%, seguiti da Nokia (8,6%) e Alcatel (2%).

Il rapporto, tuttavia, rivela che il mercato globale della telefonia mobile in Africa ha subito un declino dell'11,3% su base annua, per un totale di 48,6 milioni di unità.

Il mercato dei cellulari basici è sceso del 14,3% arrivando a 27,1 milioni di unità, mentre le spedizioni di smartphone sono diminuite del 7,1% raggiungendo le 21,5 milioni di unità.

Secondo Taher Abdel-Hameed, analista di ricerca esperto di Idc, le carenze di fornitura globale, le pressioni inflazionistiche e il miglioramento delle specifiche e delle capacità stanno portando verso l'alto il prezzo medio degli smartphone. (SEGUE)