Africa: brand smartphone Cina dominano mercato (2)

(XINHUA) - NAIROBI, 24 MAR - Secondo l'istituto di ricerca, i principali mercati africani di smartphone hanno tutti sperimentato una flessione, ad eccezione del Sudafrica che ha osservato invece una leggera crescita su base annua.

Per l'Idc, le carenze in termini di fornitura globale sono state la ragione principale dei cali osservati in tutta la regione, mentre l'Egitto è stato ulteriormente ostacolato dall'introduzione di nuove tariffe, che hanno inciso in misura pari al 10%, sulle importazioni di telefoni cellulari.

Durante il periodo, le fasce di prezzo basse, che rientrano in range inferiori a 200 dollari, hanno continuato a dominare il mercato africano degli smartphone con l'81,1% di quota di spedizioni, sebbene la cifra fosse in calo dall'86,8% registrato nello stesso periodo del 2020.

L'Idc ha precisato che la fascia di prezzo media compresa tra 200 e 400 dollari ha visto la sua porzione di mercato aumentare dal 10,1% arrivando al 14% nello stesso periodo.

L'Istituto prevede che, per il 2022, il mercato africano degli smartphone crescerà del 3,8% su base annua in termini di unità nel suo complesso. (XINHUA)