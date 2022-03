La Cina aumenta sconti Iva per stimolare il mercato

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - Le autorità cinesi hanno emesso una circolare che chiarisce le politiche rilevanti per aumentare la portata dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), allo scopo di sostenere lo sviluppo delle piccole imprese e attività produttive, aumentando la vitalità delle entità di mercato.

La circolare è stata emessa dopo la riunione esecutiva del Consiglio di Stato di due giorni fa. Dall'incontro è emerso che il rimborso del credito Iva quest'anno vale circa 1.500 miliardi di yuan (235,56 miliardi di dollari). Si tratta di una misura di sostegno in grado si sostenere le imprese in modo diretto ed efficiente.

I rimborsi Iva verranno ampliati per le micro e piccole imprese, comprese quelle a gestione individuale, estendendo la politica di restituzione completa dell'imposta alle entità ammissibili, secondo la circolare rilasciata congiuntamente dal ministero delle Finanze e dalla State Taxation Administration.

In base al testo, Pechino rimborserà anche il saldo dei crediti Iva a queste imprese. La politica fiscale preferenziale coprirà anche aziende che operano in settori come la ricerca scientifica, i servizi tecnologici, i software e l'informatica, così come la protezione ecologica, i trasporti e i servizi postali, come si legge nel documento. (XINHUA)