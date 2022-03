Covid: 2.591 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.591 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, come reso noto oggi della Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 2.320 sono emerse nella provincia dello Jilin, 110 nel Fujian, 36 nel Liaoning, 24 ciascuna a Tianjin e nello Shandong, 15 nel Guangdong e 13 nell'Heilongjiang.

Il resto dei casi è stato segnalato in altre 12 suddivisioni a livello provinciale, incluse Hebei e Jiangxi.

I casi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 76, fa sapere l'ente nel consueto bollettino quotidiano, aggiungendo che a Shanghai sono emersi 3 nuovi casi sospetti, tutti provenienti dall'esterno.

La giornata di ieri ha visto anche la segnalazione di 2.469 asintomatici, di cui 2.346 a trasmissione locale.

Il numero totale dei casi confermati in Cina continentale, aggiornato al 22 marzo e che comprende sia i casi locali che importati, ammonta a 137.231.

Il numero di casi Covid confermati attualmente in terapia è pari a 25.103, di cui 50 in condizioni gravi.

Il bilancio delle vittime provocate dal virus, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.638. (XINHUA)