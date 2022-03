Coro aiuta bambini a inseguire il sogno della musica

(XINHUA) - HEFEI, 23 MAR - Un gruppo di alunni si esercita nella canzone della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in una scuola di periferia a più di 1.000 km a sud della capitale cinese.

Ogni mercoledì pomeriggio, questi studenti si riuniscono nell'aula di musica della Sanshitou Township Central Primary School di Hefei, capoluogo della provincia orientale cinese di Anhui, per esercitarsi nel canto per circa un'ora e mezza.

"Ci esercitiamo da circa quattro anni e finora abbiamo imparato almeno una dozzina di canzoni", afferma Yang Bo, 28 anni, insegnante di musica che ha istituito il coro della scuola all'inizio del 2018, un semestre dopo essere arrivato nell'istituto alla periferia della città.

Dopo essersi laureato in musica nel 2017, Yang ha realizzato il sogno di diventare insegnante. Tuttavia, ha scoperto di essere l'unico docente di musica professionista nella scuola primaria, dove circa un terzo degli studenti sono figli di lavoratori migranti.

"La maggior parte degli studenti potrebbe non aver ricevuto una buona educazione artistica in passato, ma condividono lo stesso amore per la musica. Hanno voci così pulite e belle", racconta Yang, aggiungendo di sentire una grande responsabilità sulle proprie spalle.

Per sostenere il sogno musicale dei bambini, l'insegnante ha proposto di formare un coro studentesco, idea che è stata immediatamente accolta dal preside della scuola.

In seguito, Yang ha iniziato a identificare i più dotati ed entusiasti tra i suoi studenti. Il coro è stato istituito all'inizio del 2018 e l'insegnante lo ha chiamato 'Mi Yin', che significa 'voce dolce' in cinese, sperando che i suoi studenti potessero trovare dolcezza e bellezza nella musica.

Tuttavia, reclutare un numero sufficiente di membri è stato solo uno dei tanti ostacoli che l'insegnante ha dovuto affrontare nel processo di organizzazione del coro. Quest'ultimo era l'unico nella scuola a saper suonare il pianoforte, così ha dovuto invitare un insegnante di pianoforte di un'altra scuola per unirsi alle loro prove. (SEGUE)