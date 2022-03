Coro aiuta bambini a inseguire il sogno della musica (2)

(XINHUA) - HEFEI, 23 MAR - Nonostante tutto, alcuni studenti hanno lasciato il coro dopo poche settimane perché i loro genitori pensavano che fosse una perdita di tempo e che avrebbero dovuto dedicare più tempo agli studi accademici. Yang ha fatto del suo meglio per spiegare l'importanza dell'educazione estetica a questi genitori ansiosi.

L'insegnante ha anche inviato innumerevoli registrazioni musicali agli studenti tramite piattaforme di messaggistica sociale online, allo scopo di offrire loro istruzioni individuali. Yang si è divertito a chiacchierare con i propri studenti e a rispondere alle loro domande prima di andare a letto ogni sera.

Tutti i loro sforzi sono stati ripagati, poiché i ragazzi hanno vinto due premi in concorsi musicali da quando il coro è stato istituito.

Grazie alla recente attuazione della politica didattica della 'doppia riduzione' nella Cina, che mira ad alleggerire il peso degli eccessivi compiti a casa e del tutoraggio fuori dal campus per gli studenti delle scuole elementari e medie, è stata prestata maggiore attenzione allo sviluppo delle attività ricreative e sportive. La scuola ha offerto un sostegno concreto in termini di strutture e fondi per garantire il futuro successo del coro.

Al momento, il coro conta 37 membri, che vanno dalla seconda alla sesta classe della scuola.

"Attraverso la partecipazione al coro, ho imparato a perseverare e a cooperare con gli altri membri. Per imparare una nuova canzone dobbiamo esercitarci ripetutamente e coordinarci con diversi toni", spiega Liu Beixi, una ragazza di quinta elementare, che ama cantare e si è unita al coro tre anni fa.

Il gruppo si sta ora preparando per un'altra competizione musicale. "Spero che possano godersi questo percorso e continuare a inseguire il proprio sogno nella musica", si augura Yang. (XINHUA)