Cina: seconda lezione live dalla stazione spaziale

PECHINO, 23 MAR - Oggi pomeriggio gli astronauti cinesi hanno tenuto per gli studenti sulla Terra una lezione di divulgazione scientifica in livestreaming, la seconda di questo tipo dalla stazione spaziale cinese.

I membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu hanno condotto diversi esperimenti scientifici a gravità zero e hanno illustrato le strutture scientifiche spaziali durante la lezione.

Gli astronauti hanno anche risposto alle domande degli studenti in tempo reale tramite videochiamata, ha spiegato la China Manned Space Agency. L'aula principale a terra si trova al China Science and Technology Museum, ma era possibile assistere alla lezione anche da Lhasa, nella regione autonoma del Tibet della Cina sud-occidentale, e da Urumqi, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale.

I tre astronauti sono andati nello spazio a bordo della navicella Shenzhou-13 e sono entrati nella stazione spaziale del Paese asiatico il 16 ottobre, dando inizio alla più lunga missione cinese con equipaggio per la costruzione della stazione spaziale.

Il 9 dicembre 2021, il trio ha tenuto la prima lezione dal vivo nella stazione spaziale cinese, mostrando agli studenti le aree in cui vivono e lavorano nel modulo centrale Tianhe, oltre a diversi esperimenti scientifici in condizioni di gravità zero.

