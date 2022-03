Cina ripristina 450mila ettari foresta rari pioppi

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 23 MAR - La regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale è riuscita a salvare dal degrado 6,82 milioni di mu (circa 454.667 ettari) di foresta di populus euphratica, noto anche come Pioppo dell'Eufrate, grazie a un progetto di ripristino della durata di tre anni.

Con un'area occupata di quasi 17 milioni di mu, la foresta di populus euphratica situata lungo il fiume Tarim, il corso d'acqua interno più lungo della Cina, è la più grande distesa boschiva naturale contenente questa specie di piante.

Anche se altamente tollerante alla siccità, dagli anni '50 il sovrasfruttamento delle risorse idriche lungo il fiume Tarim ha provocato la scomparsa di ampie fasce di populus euphratica, nonché il prosciugamento del fiume e il calo dei livelli d'acqua.

Nel 2019 tuttavia, lo Xinjiang ha lanciato un progetto triennale per dare nuova vita alla foresta morente. Con un investimento di 124 milioni di yuan (circa 19,5 milioni di dollari), l'iniziativa mirava a migliorare la capacità di 'auto-riparazione' della foresta costruendo strutture di deviazione delle inondazioni per irrigare gli alberi sofferenti.

