Cina ripristina 450mila ettari foresta rari pioppi (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 23 MAR - Ilham Burhan, a capo di una stazione di gestione e protezione delle foreste situata nel corso inferiore del fiume Tarim, nella contea di Yuli, racconta che lui e i suoi colleghi hanno scavato dei canali per collegare i corpi idrici separati, espandendo così il volume del bacino idrico e scaricando più acqua all'interno della foresta. Un canale di deviazione che si estende per oltre 10 km dal fiume Tarim fa scorrere l'acqua nel suo vecchio corso, il cui letto era asciutto da secoli.

Grazie al progetto di ripristino, negli ultimi tre anni le aree forestali irrigate dai canali di drenaggio delle inondazioni hanno visto l'altezza media degli alberi di populus euphratica crescere da 0,4 a 0,7 metri, e il numero di piante è aumentato di circa 14,27 milioni, secondo i dati dello Xinjiang's public welfare forest protection center.

Enwaer Keram, 59 anni, pastore locale, afferma: "gli alberi non venivano innaffiati da circa 30-50 anni. Tuttavia per la maggior parte sono germogliati e sono stati riportati in vita".

L'aumento delle zone caratterizzate dalla presenza di acqua ha attirato nell'area un numero crescente di uccelli migratori come cicogne nere e garzette. Ilham Burhan spiega: "Due anni fa, qui sono stati avvistati sei cigni e l'anno scorso il numero è aumentato arrivando a 16. Speriamo che ad aprile ne arrivino altri ".

Oltre ai benefici ecologici, il progetto di ripristino ha incrementato anche il turismo locale.

"Durante l'alta stagione turistica, decine di autobus passano ogni giorno per la strada di fronte a casa mia e molte persone vengono a vedere la foresta di pioppi", afferma Rozitan Sidiq, proprietario di una struttura per l'homestay nella contea di Yuli. Quest'ultimo, nel solo nel mese di febbraio, ha incassato 80.000 yuan dalla sua attività: "Sono così orgoglioso di vedere che il cielo della mia città natale è diventato più azzurro, l'acqua più limpida e la foresta più bella", conclude. (XINHUA)