Cina: riconversione Villaggio Olimpico di Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - L'area quadrata all'interno del Villaggio Olimpico di Pechino sarà trasformata in un centro commerciale, che aprirà alla fine del prossimo settembre, come ha riferito il Beijing Investment Group Co, Ltd. oggi.

A tema esperienza, svago e servizi sportivi, il parco commerciale ha lo scopo di diventare un nuovo punto di riferimento di cultura dello sport e di attirare i giovani con elementi del settore della moda.

All Star Ice Skating Club si è già stabilito nel parco, mentre più di 200 marchi hanno mostrato il proprio interesse.

