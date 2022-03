Cina: recuperata scatola nera del jet precipitato

(XINHUA) - NANNING, 23 MAR - Recuperata oggi pomeriggio una scatola nera dell'aereo passeggeri della China Eastern Airlines precipitato lunedì nella regione autonoma del Guangxi Zhuang in Cina meridionale.

Mao Yanfeng, capo del centro di indagine sugli incidenti aerei della Civil Aviation Administration of China, ha annunciato il ritrovamento in una conferenza stampa odierna.

La scatola nera è gravemente danneggiata e la squadra di investigazione sta ancora verificando se si tratta del registratore dei dati di volo o di quello delle voci di cabina, come ha spiegato Mao.

"Speriamo di recuperare presto entrambe le scatole nere del velivolo e poi inviarle ai laboratori professionali per la decodifica", ha precisato Mao, aggiungendo che si tratta di un elemento fondamentale per scoprire la causa dello schianto.

La pioggia ha complicato le operazioni di salvataggio di oggi; è attualmente in corso la ricerca delle 132 persone a bordo e dell'altra scatola nera.

Oggi pomeriggio, i soccorritori hanno usato attrezzature professionali per individuare la zona sotterranea del luogo dell'incidente e hanno inoltre ampliato l'area di ricerca.

(XINHUA)