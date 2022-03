Cina: Qinghai, le prime immagini dello smergo cinese

(XINHUA) - XINING, 23 MAR - Nella provincia del Qinghai in Cina nord-occidentale, sono stati recentemente fotografati e ripresi alcuni esemplari di smergo cinese, una specie di uccello in via di estinzione sotto la protezione statale di primo livello, come hanno riferito le autorità locali oggi.

Si tratta delle prime foto e riprese video dello smergo cinese realizzate nella provincia, che aiutano a riempire gli spazi vuoti del registro di immagini relative alle specie di uccelli nel Qinghai.

La specie è un cosiddetto 'relitto terziario' e ha vissuto sulla terra per più di 10 milioni di anni. È stata inserita nella lista rossa delle specie a rischio dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, con l'Estremo Oriente russo e il nord-est della Cina ufficialmente considerati come le principali basi di riproduzione dell'uccello.

Sono passati più di tre decenni da quando l'anatra in via di estinzione è stata individuata per la prima volta nel Qinghai, secondo una cronaca locale sugli animali, come ha precisato l'ufficio di protezione della fauna selvatica sotto l'ufficio provinciale di silvicoltura e dei pascoli. (SEGUE)