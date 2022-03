Cina: Qinghai, le prime immagini dello smergo cinese (2)

(XINHUA) - XINING, 23 MAR - La femmina di smergo cinese è stata avvistata per la prima volta a fine gennaio in un parco paludoso nazionale a Xining, il capoluogo della provincia.

Alcuni birdwatcher ed esperti hanno rilevato la diversità degli uccelli locali nel momento in cui la specie è stata immortalata.

Intorno alla metà di marzo, l'anatra in via di estinzione è stata trovata tra altri smerghi comuni nella stessa area di osservazione.

L'uccello può essere usato per monitorare l'ambiente ecologico in quanto è molto esigente riguardo al proprio habitat ed è sensibile ai cambiamenti.

Attualmente, la popolazione globale della fauna selvatica è stimata a circa 2.000 esemplari. La sua apparizione nel Qinghai suggerisce ulteriormente il miglioramento dell'ambiente ecologico del bacino del fiume Huangshui, come hanno sottolineato gli esperti. (XINHUA)