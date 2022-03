Cina: la politica dinamica zero-Covid funziona

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - Nella primavera del 2022, la Cina sta assistendo a una nuova ondata dell'epidemia di Covid-19. In Jilin, una delle province più colpite, si registra ancora una crescita giornaliera a quattro cifre nel numero di nuove infezioni.

Il Paese asiatico ha contrastato la pandemia con la propria politica dinamica zero-Covid. Oltre al trattamento dei pazienti, sono stati eseguiti test molecolari di massa per individuare il più presto possibile le infezioni nascoste. Allo stesso tempo, sono state implementate severe restrizioni sui viaggi per ridurre la diffusione del virus.

Le suddette misure hanno dato origine a un'altra serie di affermazioni da parte di alcune persone, che ritengono che la Cina stia compromettendo il proprio sviluppo economico e sociale per il bene del controllo dell'epidemia. Tuttavia, questo deriva in gran parte da un fraintendimento della politica.

In una recente riunione, la leadership cinese ha richiesto sforzi per "raggiungere i migliori risultati nel controllo delle epidemie con costi minimi e riducendo il più possibile l'impatto dell'epidemia sullo sviluppo economico e sociale". Queste parole sono un giusto riassunto delle intenzioni della politica.

"Invece di curare le malattie, i migliori medici in primo luogo le prevengono", questa filosofia è scritta nell'Huang Di Nei Jing, un antico classico cinese sulla medicina. La politica dinamica zero-Covid riflette lo stesso pensiero, in quanto prevede di contenere i focolai nazionali del virus attraverso azioni tempestive, prima che la malattia diventi incontenibile e causi danni maggiori alla vita delle persone. (SEGUE)