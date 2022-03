Cina: la politica dinamica zero-Covid funziona (3)

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - Con queste misure in atto, le regioni duramente colpite possono dedicare tutti i propri sforzi alla lotta contro il virus, mentre le attività economiche nelle aree risparmiate o colpite con minore intensità dall'epidemia possono procedere con le necessarie precauzioni. Inoltre, le aree meno a rischio possono dedicare il personale e le risorse in eccesso all'aiuto delle zone in difficoltà. Per esempio il 20 marzo in Jilin sono arrivati 265 professionisti del settore medico e oltre 14 tonnellate di risorse sanitarie dalla provincia dello Shaanxi, dove l'epidemia è sotto controllo, allo scopo di contribuire agli sforzi di contenimento del virus.

Oltre a queste considerazioni, la ragione più grande per cui la Cina ha adottato questa politica è il principio di dare la massima priorità alla popolazione e alla vita umana.

Per il governo cinese, nessuna vita è sacrificabile nella lotta contro il virus. Questo è il motivo per cui la politica zero-Covid della Cina è caratterizzata da una tempestiva individuazione dei casi, dal prevenire le infezioni di massa, le malattie gravi e i decessi, oltre a evitare di sovraccaricare le risorse sanitarie per soddisfare meglio i bisogni medici quotidiani della gente.

La variante Omicron, più contagiosa, pone una grande sfida al controllo epidemico della Cina. Come ha avvertito il principale epidemiologo cinese Liang Wannian, "se esiste un grande numero assoluto di persone infettate, la quantità di casi gravi e di morti nella popolazione nel suo complesso sarà alta e questo può comunque infliggere grandi danni". In tali circostanze, la politica zero-Covid è essenziale affinché il Paese asiatico possa individuare e curare i pazienti il più presto possibile.

In più di due anni di lotta contro l'epidemia, la Cina ha fatto un sunto della propria esperienza e ha formulato politiche anti-epidemiche adatte alla sua situazione. Queste strategie, compresa quella dinamica zero-COVID, dovrebbero continuare a guidare gli sforzi della nazione nel contenere l'epidemia fino a quando la battaglia contro il virus non sarà vinta. (XINHUA)