Cina: la politica dinamica zero-Covid funziona (2)

(XINHUA) - PECHINO, 23 MAR - L'efficacia della politica è stata testata nel contenimento dei precedenti cluster da parte della Cina. Lo scorso novembre, la città di Dalian nella provincia di Liaoning della Cina nord-orientale è stata colpita da una nuova ondata dell'epidemia. Grazie a tutti gli sforzi delle autorità sanitarie locali, i contagi che avevano interessato imprese, aree residenziali e istituti educativi sono stati messi sotto controllo in circa un mese.

Grazie alle tempestive azioni di contenimento, le operazioni commerciali e le attività quotidiane delle persone sono riprese rapidamente senza difficoltà. Questo esemplifica come l'implementazione rapida della strategia cinese aiuti a contenere il virus senza che la società e l'economia ne siano gravemente colpite. Per le imprese che sono state effettivamente danneggiate dall'epidemia e dalle restrizioni, le politiche per alleviare lo stress finanziario da loro subito sono state messe in atto in modo tempestivo.

Le misure in accordo con la politica hanno anche limitato la diffusione geografica del virus. Nell'attuale ondata di epidemia, nella provincia di Jilin sono state implementate severe restrizioni sui viaggi e sul pendolarismo, allo scopo di contenere il virus. Fino al 18 marzo, le città di Jilin e Changchun comprendevano circa il 98% di tutte le infezioni rilevate nella provincia. Inoltre, le province di Heilongjiang e Liaoning, adiacenti a Jilin, stanno vedendo molti meno nuovi casi, dimostrando ulteriormente l'efficacia delle restrizioni di viaggio. (SEGUE)