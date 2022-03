Cina: condizioni meteo normali in incidente aereo

(XINHUA) - NANNING, 23 MAR - Le condizioni meteo erano normali e non erano pericolose quando un aereo passeggeri con 132 persone a bordo è precipitato nella regione autonoma di Guangxi Zhuang in Cina meridionale. Lo ha reso noto oggi Mao Yanfeng, capo del centro di indagine sugli incidenti aerei della Civil Aviation Administration of China, durante una conferenza stampa.

Secondo le registrazioni delle comunicazioni aria-terra tra l'equipaggio e i controllori del traffico aereo, la comunicazione è rimasta normale da quando l'aereo è decollato da Kunming fino a quando improvvisamente è sceso di quota mentre si trovava in rotta verso la sua destinazione, ha dichiarato il funzionario.

L'aereo Boeing 737 della China Eastern Airlines, partito dal capoluogo provinciale dello Yunnan e diretto alla città di Guangzhou in Cina meridionale, si è schiantato in una zona montuosa nella contea di Tengxian nel Guangxi alle 14:38 del 21 marzo. (XINHUA)